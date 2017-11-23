Українські поїзди хочуть зробити швидшими

"У першу чергу ми готові вивчити можливість співпраці з компанією Talgo для оновлення нічних поїздів далекого сполучення. Ми зацікавлені у збільшенні швидкості руху та зменшення часу курсування пасажирських поїздів, що, зокрема, дає застосування так званої технології "легкої ваги", у чому компанія Talgo є визнаним лідером. Нам важливо використовувати існуючу інфраструктуру для розвитку швидкісного руху", - зазначив Є.Кравцов, який провів переговори з менеджментом іспанської компанії Talgo.

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Першим напрямком, де могли б реалізуватись такі технології, за його словами, могло б стати сполучення Київ-Одеса.

Він також розповів, що наразі ПАТ "Укрзалізниця" працює над розвитком сполучення з країнами ЄС та інтеграцією української залізничної системи в європейську. Зокрема, у напрямку Польщі, Австрії, Угорщини. Для чого потенційно розглядаються варіанти застосування рухомого складу, оснащеного системою автоматичної зміни ширини колії. І у цьому сегменті компанія Talgo є провідним виробником.

Як зазначається, компанія Talgo, на підставі оцінки існуючої в Україні залізничної інфраструктури, здійснить моделювання і надасть попередні рекомендації щодо можливостей і умов збільшення швидкості руху їх поїздів на існуючій інфраструктурі ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, В "Укрзалізниці" до кінця року замінять 70% комплектів білизни.