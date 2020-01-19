Украинские полярники показали, как отметили Крещение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальный арктический научный центр, передает УНН.
"Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" - минус 0,5 градуса", - говорится в сообщении.
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Перед тем желающие посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Это самая южная часовня Православной церкви Украины. (Переход часовни в ПЦУ состоялся в апреле 2019 года).
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Напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.