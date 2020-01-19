Українські полярники показали, як відзначили Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українські полярники, які працюють на станції “Академік Вернадський”, відзначили Водохреще традиційним купанням у бухті Марина Пойнт. Про це йдеться у повідомленні ДУ Національний арктичний науковий центр, передає УНН.
“Українські полярники, які працюють на станції „Академік Вернадський“, відзначили Водохреще традиційним купанням у бухті Марина Пойнт. Температура води в антарктичній „купелі“ — мінус 0,5 градуса”, — йдеться у повідомленні.
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Перед тим бажаючі відвідали каплицю Св. Володимира, яка діє на станції з 2011 року. Це найпівденніша каплиця Православної церкви України. (Перехід каплиці в ПЦУ відбувся у квітні 2019 р.).
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Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають Водохреще.