Слідуючи традиціям: співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Співробітники посольства США в Україні пірнали у холодну воду Дніпра на Водохреще. Про це повідомили в пресслужбі посольства США в Україні, передає УНН.
“З Водохрещем! Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що це щорічна традиція посольства США в Україні, коли американці і українці разом купаються у Дніпрі.
“Я вирішив це зробити, тому що я чув, що це дуже гарний початок нового року, і це справді так і є. Ми тут у Посольстві поважаємо українські традиції!” — сказав співробітник консульського відділу Емет.
Окрім того, один із співробітників відділу преси, освіти та культури — Мет, сказав, що він не знає, навіщо зробив це, однак радий, що скупався.
Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають Водохреще.