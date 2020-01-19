Слідуючи традиціям: співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра

“З Водохрещем! Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що це щорічна традиція посольства США в Україні, коли американці і українці разом купаються у Дніпрі.

“Я вирішив це зробити, тому що я чув, що це дуже гарний початок нового року, і це справді так і є. Ми тут у Посольстві поважаємо українські традиції!” — сказав співробітник консульського відділу Емет.

Окрім того, один із співробітників відділу преси, освіти та культури — Мет, сказав, що він не знає, навіщо зробив це, однак радий, що скупався.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають Водохреще.