Следуя традициям: сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сотрудники посольства США в Украине ныряли в холодную воду Днепра на Крещение. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, передает УНН.
"С Крещением! Следуя традициям Крещения, сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра", - говорится в сообщении.
Указано, что это ежегодная традиция посольства США в Украине, когда американцы и украинцы вместе купаются в Днепре.
"Я решил это сделать, потому что я слышал, что это очень хорошее начало нового года, и это действительно так и есть. Мы здесь в Посольстве уважаем украинские традиции!" - сказал сотрудник консульского отдела Эмет.
Кроме того, один из сотрудников отдела прессы, образования и культуры - Мэтт, сказал, что он не знает, зачем сделал это, однако рад, что искупался.
Напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.