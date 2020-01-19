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Следуя традициям: сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра

Киев • УНН

 • 18408 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сотрудники посольства США в Украине ныряли в холодную воду Днепра на Крещение. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, передает УНН.

Следуя традициям: сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра

"С Крещением! Следуя традициям Крещения, сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра", - говорится в сообщении.

Указано, что это ежегодная традиция посольства США в Украине, когда американцы и украинцы вместе купаются в Днепре.

"Я решил это сделать, потому что я слышал, что это очень хорошее начало нового года, и это действительно так и есть. Мы здесь в Посольстве уважаем украинские традиции!" - сказал сотрудник консульского отдела Эмет.

Кроме того, один из сотрудников отдела прессы, образования и культуры - Мэтт, сказал, что он не знает, зачем сделал это, однако рад, что искупался.

Напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.

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