Украинские пловцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Токио

"В японском Токио Михаил Романчук финишировал первым на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3: 39.67, который стал новым рекордом Украины. На дистанции 200 метров на спине Дарья Зевина завоевала бронзовую награду, показав время 2: 02.71 ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинские пловцы Михаил Романчук и Дарья Зевина завоевали 5 наград на очередном этапе Кубка мира по плаванию.