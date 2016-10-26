Украинские пловцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинские пловцы Михаил Романчук и Дарья Зевина завоевали золото и бронзу и этапе Кубка мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"В японском Токио Михаил Романчук финишировал первым на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3: 39.67, который стал новым рекордом Украины. На дистанции 200 метров на спине Дарья Зевина завоевала бронзовую награду, показав время 2: 02.71 ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинские пловцы Михаил Романчук и Дарья Зевина завоевали 5 наград на очередном этапе Кубка мира по плаванию.