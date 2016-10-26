Українські плавці здобули дві медалі на етапі Кубка світу у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українські плавці Михайло Романчук та Дарина Зевіна здобули золото та бронзу та етапі Кубка світу в Токіо. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“У японському Токіо Михайло Романчук фінішував першим на дистанції 400 м вільним стилем з результатом 3:39.67, який став новим рекордом України. На дистанції 200 метрів на спині Дарина Зевіна здобула бронзову нагороду, показавши час 2:02.71”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, українські плавці Михайло Романчук та Дарина Зевіна здобули 5 нагород на черговому етапі Кубку світу з плавання.