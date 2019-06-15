Украинские предприниматели стали меньше производить молока

Так, в январе-мае 2019 года в Украине хозяйствами всех категорий было произведено 3 млн 788,5 тыс. тонн молока, что на 2,8% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

В частности, украинские предприятия произвели 1 млн 165,8 тыс. тонн молока, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Производство молока хозяйствами населения сократилось на 3,7% - до 2 млн 622,7 тыс. тонн.

Напомним, в Украине подорожала рыба и подешевело молоко.