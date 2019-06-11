В Україні подорожчала риба та подешевшало молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Інфляція на споживчому ринку у травні 2019 р. порівняно із квітнем 2019 р. становила 0,7%, з початку року – 4,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.
"На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 11,9%) подорожчали фрукти. На 1,7–0,7% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, цукор, овочі, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 2,5–0,2% – сало, молоко, рис, сири, сметана", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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