Українські підприємці стали менше виробляти молока
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За рік виробництво молока в Україні скоротилося на 2,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-травні 2019 року в Україні господарствами усіх категорій було вироблено 3 млн 788,5 тис. тонн молока, що на 2,8% менше, аніж у січні-травні 2018 року.
Зокрема, українські підприємства виробили 1 млн 165,8 тис. тонн молока, що на 0,7% менше, аніж роком раніше.
Виробництво молока господарствами населення скоротилося на 3,7% - до 2 млн 622,7 тис. тонн.
Нагадаємо, в Україні подорожчала риба та подешевшало молоко.