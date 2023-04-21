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Украинские партизаны в Мелитополе развешивают желтые ленты "под носом" оккупантов

Киев • УНН

 • 453799 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе враг развешивает большое количество камер видеонаблюдения, пытаясь контролировать местных жителей. Несмотря на повышение угрозы разоблачения, украинские партизаны развешивают "желтые ленты" даже в самых контролируемых местах. Об этом сообщает движение гражданского сопротивления в Telegram, пишет УНН

Цитата

"В Мелитополе становится все опаснее, рашисты настолько боятся украинского сопротивления, что распространяют свои камеры практически всюду. Несмотря на все это наши активисты не боятся развешивать желтые ленты в наиболее опасных местах Мелитополя, где куча рашистских патрулей и камер", - цитирует движение сопротивления "Желтая лента" своего координатора из Мелитополя.

Подпольная полиграфия каждый день печатает новые постеры. Все больше людей присоединяется к движению сопротивления.

"Наши люди несмотря на страх и обычную усталость — ждут ВСУ и дождутся!", - добавляется в сообщении

Дополнение

Во временно оккупированных Донецке и Мариуполе продолжается сопротивление российской оккупации. Активисты движения "Желтая лента" в марте сделали более 80 граффити, развесили около 200 лент и 300 плакатов в поддержку Украины.

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