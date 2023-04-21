Украинские партизаны в Мелитополе развешивают желтые ленты "под носом" оккупантов

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"В Мелитополе становится все опаснее, рашисты настолько боятся украинского сопротивления, что распространяют свои камеры практически всюду. Несмотря на все это наши активисты не боятся развешивать желтые ленты в наиболее опасных местах Мелитополя, где куча рашистских патрулей и камер", - цитирует движение сопротивления "Желтая лента" своего координатора из Мелитополя.

Подпольная полиграфия каждый день печатает новые постеры. Все больше людей присоединяется к движению сопротивления.

"Наши люди несмотря на страх и обычную усталость — ждут ВСУ и дождутся!", - добавляется в сообщении

Дополнение

Во временно оккупированных Донецке и Мариуполе продолжается сопротивление российской оккупации. Активисты движения "Желтая лента" в марте сделали более 80 граффити, развесили около 200 лент и 300 плакатов в поддержку Украины.

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