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Українські партизани в Мелітополі розвішують жовті стрічки "під носом" окупантів

Українські партизани в Мелітополі розвішують жовті стрічки "під носом" окупантів

Київ • УНН

 • 453799 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі ворог розвішує велику кількость камер відеоспостереження, намагаючись контролювати місцевих жителів. Попри підвищення загрози викриття, українські партизани розвішують "жовті стрічки" навіть в найконтрольованіших місцях. Про це повідомляє рух громадянського спротиву в Telegram, пише УНН

Цитата

"У Мелітополі стає все небезпечніше, рашисти настільки бояться українського спротиву, що поширюють свої камери практично усюди. Попри все це наші активісти не бояться розвішувати жовті стрічки в найбільш небезпечних місцях Мелітополя, де купа рашиських патрулів та камер", - цитує рух опору "Жовта стрічка" свого координатора з Мелітополя.

Підпільна поліграфія кожен день друкує нові постери. Все більше людей доєднуєтсья до руху спротиву.

"Наші люди попри страх та звичайну втому — чекають на ЗСУ і дочекаються!", - додається в повідомленні.

Доповнення

У тимчасово окупованих Донецьку та Маріуполі продовжується спротив російській окупації. Активісти руху "Жовта стрічка" у березні зробили понад 80 графіті, розвісили близько 200 стрічок та 300 плакатів на підтримку України.

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