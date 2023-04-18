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Їздять з гучномовцями і закликають евакуюватися: окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше

Київ • УНН

 • 656056 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Запорізькому напрямку окупанти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН

Цитата

"Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше. У селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися. А шо сталося? 3.0", - написав Федоров у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мелітополі чергова хвиля виїзду місцевих через терор рф і збільшення "бавовни" - Федоров

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.

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