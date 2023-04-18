Їздять з гучномовцями і закликають евакуюватися: окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Запорізькому напрямку окупанти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше. У селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися. А шо сталося? 3.0", - написав Федоров у Telegram.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.