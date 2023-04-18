Ездят с громкоговорителями и призывают эвакуироваться: оккупантам на Запорожском направлении все тревожнее
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На Запорожском направлении оккупанты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Оккупантам на Запорожском направлении все тревожнее. В селах между Токмаком и Васильевкой рашисты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться. А что случилось? 3.0", - написал Федоров в Telegram.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.