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У Мелітополі чергова хвиля виїзду місцевих через терор рф і збільшення "бавовни" - Федоров

У Мелітополі чергова хвиля виїзду місцевих через терор рф і збільшення "бавовни" - Федоров

Київ • УНН

 • 724980 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спостерігають чергову хвилю виїзду цивільних, оскільки у регіоні збільшилася кількість "бавовни", а російські окупанти продовжують терор населення. Про це підчас брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

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"Зараз ми бачимо чергову хвилю до виїзду. Це є наслідком "бавовн", які почали виникати третій тиждень поспіль. Другий чинник - ворог посилив свою пропаганду і посилив терор проти цивільного населення. За останні кілька тижнів, за нашими розрахунками, виїхало щонайменше 2000 мешканців", - повідомив міський голова.

Деталі

Він також подякував міжнародним партнерам, які уклали угоду з Мелітополем і допомагають місцевим жителям виїжджати з міста. За його словами, за їх програмою "вчергове виїхало 200 людей". Федоров зазначив, що наразі жителі можуть виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя через Крим, кордон з Євросоюзом або через піший кордон з Сумською областю чи Грузією.

"Близько 90% виїжджає через Крим, а не тимчасово окуповані Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, оскільки проїзд через "днр" - це "рулетка", - додав він.

Крім цього, міський голова заявив, що російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на тимчасово окупованій території Мелітопольського району. Зокрема, вони розгорнули відділення "міграційної служби" біля пунктів видачі гуманітарної допомоги, і примушують цивільних заповнювати заявки на зміну паспорта в черзі на отримання гумдопомоги.

"Ворог робить такі умови, щоб на тимчасово окупованій території було неможливо знаходитися без російського паспорта. Мешканці, які виїхали з тимчасової окупації і вимушені повернутися, повертаються до нашого Мелітополя як туристи. Тобто, вони заїжджають з міграційною картою і мають лише 90 днів за українським паспортом, щоб перебувати на тимчасово окупованій території Мелітопольщини. Після цього вони мають отримати рашистський паспорт або виїхати", - розповів Федоров.

Нагадаємо

Окупаційна влада Мелітополя заявила, що у місті "з'явилися" вулиці дарії дугіної , голови самопроголошеної "днр" олександра захарченка та російської імператриці катерини.

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