В Мелитополе очередная волна выезда местных из-за террора рф и увеличения "хлопков" - Федоров

Цитата

"Сейчас мы видим очередную волну к выезду. Это является следствием "хлопков", которые начали возникать третью неделю подряд. Второй фактор - враг усилил свою пропаганду и усилил террор против гражданского населения. За последние несколько недель, по нашим расчетам, выехало не менее 2000 жителей", - сообщил мэр.

Детали

Он также поблагодарил международных партнеров, которые заключили соглашение с Мелитополем и помогают местным жителям выезжать из города. По его словам, по их программе "в очередной раз выехало 200 человек". Федоров отметил, что сейчас жители могут выехать из временно оккупированного Мелитополя через Крым, границу с Евросоюзом или через пешую границу с Сумской областью или Грузией.

"Около 90% выезжает через Крым, а не временно оккупированные Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, поскольку проезд через "днр" - это "рулетка", - добавил он.

Кроме этого, городской голова заявил, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированной территории Мелитопольского района. В частности, они развернули отделения "миграционной службы" возле пунктов выдачи гуманитарной помощи, и заставляют гражданских заполнять заявки на смену паспорта в очереди на получение гумпомощи.

"Враг делает такие условия, чтобы на временно оккупированной территории было невозможно находиться без российского паспорта. Жители, которые выехали из временной оккупации и вынуждены вернуться, возвращаются в наш Мелитополь как туристы. То есть, они заезжают с миграционной картой и имеют только 90 дней по украинскому паспорту, чтобы находиться на временно оккупированной территории Мелитопольского района. После этого они должны получить рашистский паспорт или уехать", - рассказал Федоров.

Напомним

Оккупационные власти Мелитополя заявили, что в городе "появились" улицы дарьи дугиной, главы самопровозглашенной "днр" Александра захарченко и российской императрицы Екатерины.