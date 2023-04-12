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Окупанти заявили, що у Мелітополі "з'явилися" вулиці дугіної, захарченка та російської імператриці катерини

Окупанти заявили, що у Мелітополі "з'явилися" вулиці дугіної, захарченка та російської імператриці катерини

Київ • УНН

 • 616141 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Окупаційна влада Мелітополя заявила, що у місті "з'явилися" вулиці дарії дугіної , голови самопроголошеної "днр" олександра захарченка та російської імператриці катерини, передає УНН.

Деталі

Так, вулицю Незалежності перейменували на вулицю захарченка, Університетську вулицю — на вулицю дугіної, Інтеркультурна вулиця стала називатися вулицею катерини великої.

Крім того, у місті "з'явиться" і вулиця леніна.

"... у місті буде вулиця катерини великої та вулиця леніна, також буде вулиця імені дар'ї дугіної, як героя сучасності", - йдеться у повідомленні "адміністрації" окупованого Мелітополя.

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