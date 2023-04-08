Окупанти у Мелітополі влаштували обшуки, щоб виявити партизанів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти у Мелітополі Запорізької області проводять обшуки в одній з багатоповерхівок міста, щоб виявити партизанів. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
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"Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі", - написав Федоров.
Нагадаємо
У Мелітополі російські загарбники продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії.