Окупанти у Мелітополі влаштували обшуки, щоб виявити партизанів - мер

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"Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі", - написав Федоров.

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У Мелітополі російські загарбники продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії.