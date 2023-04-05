У Мелітополі окупанти чинять психологічний тиск на місцевих жителів

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"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", - зазначили у Генштабі.

Доповнення

Партизанський рух українців та кримських татар отримав інформацію про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки.