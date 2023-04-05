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У Мелітополі окупанти чинять психологічний тиск на місцевих жителів

У Мелітополі окупанти чинять психологічний тиск на місцевих жителів

Київ • УНН

 • 649074 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Запорізькій області, у місті Мелітополь, російські загарбники продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії, повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", - зазначили у Генштабі.

Доповнення

Партизанський рух українців та кримських татар отримав інформацію про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки.

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