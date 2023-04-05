В Мелитополе оккупанты оказывают психологическое давление на местных жителей

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"В населенном пункте Мелитополь Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок по их эвакуации в Россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины", - отметили в Генштабе.

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Партизанское движение украинцев и крымских татар получило информацию о том, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки.