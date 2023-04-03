Окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Партизанський рух українців та кримських татар отримав інформацію про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
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"Зрадникам на Запорізькому напрямку приготуватися! Партизанський рух українців та кримських татар "Атеш" має у розпорядженні інформацію, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки", - повідомив мер Мелітополя.
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Іван Федоров зауважив, що "з життям можуть розпрощатися зрадники, які забагато знають та можуть свідчити проти рашистського режиму у судах. Особливо так звані представники місцевих окупаційних адміністрацій та поліцаї".
"У вбивстві колаборантів планують звинуватити Україну. Що ж, ми давно попереджали: зрадники нікому не потрібні. За гроші продали Батьківщину, за них же і помруть", - додав Федоров.
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