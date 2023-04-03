Оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки - мэр Мелитополя

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"Предателям на Запорожском направлении приготовиться! Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" располагает информацией, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки", - сообщил мэр Мелитополя.

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Иван Федоров отметил, что "с жизнью могут распрощаться предатели, которые много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицаи".

"В убийстве коллаборационистов планируют обвинить Украину. Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них же и умрут", - добавил Федоров.

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