Оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Партизанское движение украинцев и крымских татар получило информацию о том, что оккупанты ликвидируют коллаборационистов во время "жеста доброй воли" из Васильевки, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
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"Предателям на Запорожском направлении приготовиться! Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" располагает информацией, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки", - сообщил мэр Мелитополя.
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Иван Федоров отметил, что "с жизнью могут распрощаться предатели, которые много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицаи".
"В убийстве коллаборационистов планируют обвинить Украину. Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них же и умрут", - добавил Федоров.
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