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Оккупанты в Мелитополе устроили обыски, чтобы выявить партизан - мэр

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области проводят обыски в одной из многоэтажек города, чтобы выявить партизан. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Цитата

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду мерещатся партизаны. Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан отнюдь не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", - написал Федоров.

Напомним

В Мелитополе, российские захватчики продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в россию.

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