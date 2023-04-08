Оккупанты в Мелитополе устроили обыски, чтобы выявить партизан - мэр

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"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду мерещатся партизаны. Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан отнюдь не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", - написал Федоров.

Напомним

В Мелитополе, российские захватчики продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в россию.