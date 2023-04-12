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Оккупанты заявили, что в Мелитополе "появились" улицы дугиной, захарченко и российской императрицы екатерины

Киев • УНН

 • 616139 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Оккупационные власти Мелитополя заявили, что в городе "появились" улицы дарьи дугиной, главы самопровозглашенной "днр" александра захарченко и российской императрицы екатерины, передает УНН.

Детали

Так, улицу Независимости переименовали на улицу захарченко, Университетскую улицу — на улицу Дугиной, Интеркультурная улица стала называться улицей екатерины великой.

Кроме того, в городе "появится" и улица ленина.

"...в городе будет улица екатерины великой и улица ленина, также будет улица имени дарьи дугиной, как героя современности", - говорится в сообщении "администрации" оккупированного Мелитополя.

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