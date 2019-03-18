Украинские паралимпийцы завоевали медали на старте турнира по настольному теннису в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по настольному теннису довольно удачно начала паралимпийский теннисный сезон 2019 года, успешно выступив в личных и командных соревнованиях, проходивших в городе Линьяно (Италия), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
Национальная команда в составе 12 спортсменов вернулась в Украину с ярким результатом 3,5 "золотыми", 1,5 "серебряными" и 1,5 бронзовыми медалями.
В личных соревнованиях в активе команды 2 "золотые", "серебряная" и бронзовая награды. "Золото" завоевала Литовченко Марина, действующая чемпионка мира, представитель 6-го класса. А также в нелегкой борьбе Дидух Виктор (8-й класс) одержал победу над представителем Таиланда. Серебряную награду получила Космина Наталья (11-й класс), "бронзу" для нашей страны завоевала Шинкарева Ирина (класс 9).
Достаточно удачно выступила национальная сборная и в командных соревнованиях. "Золото" получили ребята 8-го класса: Николенко Максим, Дидух Виктор и Май Иван. Также в смешанной команде с представительницей Румынии "золото" завоевала Литовченко Марина (класс 6). "Серебро" в копилку добавила Космина Наталья (класс 11) в смешанной команде со спортсменкой из Польши. Бронзовую награду получил Кац Лев (класс 9) в смешанной команде с бразильцем.
Добавим, что на следующем турнире украинцы с 7 по 12 мая будут соревноваться в Словении.
Справка УНН: в настольном теннисе есть специфическое понятие - пол-медали - это когда спортсмен из Украины участвует в командных соревнованиях в смешанной паре - с представителем другой страны - и они вместе борются высокую награду, которую в заключительном результате разделяют пополам.