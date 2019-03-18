Украинские паралимпийцы завоевали медали на старте турнира по настольному теннису в Италии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80056 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178800 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143286 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207441 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252835 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213404 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246305 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487965 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241360 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15241 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14692 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13745 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13080 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13152 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265148 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241415 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326885 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487965 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33013 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207441 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79421 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75914 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81448 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинские паралимпийцы завоевали медали на старте турнира по настольному теннису в Италии

Киев • УНН

 • 7732 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по настольному теннису довольно удачно начала паралимпийский теннисный сезон 2019 года, успешно выступив в личных и командных соревнованиях, проходивших в городе Линьяно (Италия), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Украинские паралимпийцы завоевали медали на старте турнира по настольному теннису в Италии

Национальная команда в составе 12 спортсменов вернулась в Украину с ярким результатом 3,5 "золотыми", 1,5 "серебряными" и 1,5 бронзовыми медалями.

В личных соревнованиях в активе команды 2 "золотые", "серебряная" и бронзовая награды. "Золото" завоевала Литовченко Марина, действующая чемпионка мира, представитель 6-го класса. А также в нелегкой борьбе Дидух Виктор (8-й класс) одержал победу над представителем Таиланда. Серебряную награду получила Космина Наталья (11-й класс), "бронзу" для нашей страны завоевала Шинкарева Ирина (класс 9).

Достаточно удачно выступила национальная сборная и в командных соревнованиях. "Золото" получили ребята 8-го класса: Николенко Максим, Дидух Виктор и Май Иван. Также в смешанной команде с представительницей Румынии "золото" завоевала Литовченко Марина (класс 6). "Серебро" в копилку добавила Космина Наталья (класс 11) в смешанной команде со спортсменкой из Польши. Бронзовую награду получил Кац Лев (класс 9) в смешанной команде с бразильцем.

Добавим, что на следующем турнире украинцы с 7 по 12 мая будут соревноваться в Словении.

Справка УНН: в настольном теннисе есть специфическое понятие - пол-медали - это когда спортсмен из Украины участвует в командных соревнованиях в смешанной паре - с представителем другой страны - и они вместе борются высокую награду, которую в заключительном результате разделяют пополам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25