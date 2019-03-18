Українські паралімпійці здобули медалі на старті турніру з настільного тенісу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з настільного тенісу досить вдало розпочала паралімпійський тенісний сезон 2019 року, успішно виступивши в особистих та командних змаганнях, що проходили у місті Ліньяно (Італія), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
Національна команда у складі 12 спортсменів повернулась в Україну з яскравим результатом: 3,5 “золотими”, 1,5 “срібними” та 1,5 бронзовими медалями.
В особистих змаганнях у доробку команди: 2 “золоті”, “срібна” та бронзова нагороди. “Золото” виборола Литовченко Марина, чинна чемпіонка світу, представниця 6-го класу. А також у нелегкій боротьбі Дідух Віктор (8-й клас) здобув перемогу над представником Таїланду. Срібну нагороду здобула Косміна Наталя (11-й клас), “бронзу” для нашої країни виборола Шинкарьова Ірина (клас 9).
Досить вдало виступила національна збірна і в командних змаганнях. “Золото” здобули хлопці 8-го класу: Ніколенко Максим, Дідух Віктор та Май Іван. Також у змішаній команді з представницею Румунії “золото” виборола Литовченко Марина (клас 6). “Срібло” до скарбнички додала Косміна Наталя (клас 11) у змішаній команді зі спортсменкою з Польщі. Бронзову нагороду здобув Кац Лев (клас 9) у змішаній команді з бразильцем.
Додамо, що на наступному турнірі українці з 7 по 12 травня змагатимуться в Словенії.
Довідка УНН: у настільному тенісі є специфічне поняття — пів-медалі — це коли спортсмен з України бере участь в командних змаганнях у змішаній парі — з представником іншої країни — та вони разом виборюють високу нагороду, котру у прикінцевому результаті розділяють навпіл.