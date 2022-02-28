Украинские операторы отключили связь российским номерам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям, об этом сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.
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"Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача.
Однако это очень важно - найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом - от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев" - говорится в сообщении.
Также добавили, что лишившись возможности звонить с номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан.
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