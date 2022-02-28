В столиці знову затримали невідомого з вихідними дзвінками в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Києві військовослужбовці затримали диверсанта, на телефоні якого знайшли багато вихідних дзвінків у РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
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"Військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка у місті. Він не зміг пояснити мету свого перебування на вулиці у період комендантської години та куди прямує", - йдеться у повідомленні.
Також під час проведення огляду на телефоні було виявлено багато вихідних дзвінків за номерами мобільних операторів Російської Федерації.
Нагадаємо
Диверсантів попередили про тяжкість покарання за допомогу російським окупантам.