В столице снова задержали неизвестного с исходящими звонками в РФ

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"Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозрительного мужчину в городе. Он не смог объяснить цель своего пребывания на улице в период комендантского часа и куда направляется", - говорится в сообщении.

Также при проведении осмотра на телефоне было обнаружено много исходящих звонков по номерам мобильных операторов Российской Федерации.

Напомним

Диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь российским оккупантам.