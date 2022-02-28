В столице снова задержали неизвестного с исходящими звонками в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Киеве военнослужащие задержали диверсанта, на телефоне которого нашли много исходящих звонков в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
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"Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозрительного мужчину в городе. Он не смог объяснить цель своего пребывания на улице в период комендантского часа и куда направляется", - говорится в сообщении.
Также при проведении осмотра на телефоне было обнаружено много исходящих звонков по номерам мобильных операторов Российской Федерации.
Напомним
Диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь российским оккупантам.