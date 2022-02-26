Диверсантів попередили про тяжкість покарання за допомогу російським окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Нанесення міток для коригування вогню російських окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. Про це повідомила пресслужба КМДА, передає УНН.
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“Мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації. У різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки, що є проявом особливого цинізму на фоні героїчного протистояння ЗСУ. В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113”, — йдеться у повідомленні.
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Окрім цього, міська влада звернулася до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.
Для цього створено офіційний чат-бот — @stop_russian_war_bot. Він отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.
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