Диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь российским оккупантам

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Нанесение меток для корректировки огня русских оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15-ти лет. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

Цитата

“Метки размещают для корректировки огня оккупационных войск Российской Федерации. В разных регионах Украины выявляют и задерживают граждан, которые за вознаграждение наносят такие метки, что является проявлением особого цинизма на фоне героического противостояния ВСУ. В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям Ук 111 и 113”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, городские власти обратились к гражданам немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастными к нанесению меток.

Для этого создан официальный чат-бот — @stop_russian_war_bot. Он получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования.

Напомним

В Ровенской задержали троих мужчин, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части.

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