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На Рівненщині затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини

На Рівненщині затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини

Київ • УНН

 • 105767 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Рівненщині, 26 лютого, на виїзді із Дубровиці затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції Рівненщини.

Деталі 

Правоохоронці зупинили два автомобілі, під час їхнього огляду знайшли два державні номерні знаки та гаджети, у яких були фото блокпостів, що розташовані навколо військового об’єкта. У навігаторі позначали відповідні об’єкти.

За даними Нацполіції Рівненщини, один чоловік – місцевий, ще двоє — із Київської області.

Їх доставили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.

Нагадаємо 

У Києві поліція та ЗСУ знищили групу російських диверсантів.

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