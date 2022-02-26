На Рівненщині затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Рівненщині, 26 лютого, на виїзді із Дубровиці затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції Рівненщини.
Деталі
Правоохоронці зупинили два автомобілі, під час їхнього огляду знайшли два державні номерні знаки та гаджети, у яких були фото блокпостів, що розташовані навколо військового об’єкта. У навігаторі позначали відповідні об’єкти.
За даними Нацполіції Рівненщини, один чоловік – місцевий, ще двоє — із Київської області.
Їх доставили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.
Нагадаємо
У Києві поліція та ЗСУ знищили групу російських диверсантів.