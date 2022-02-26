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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 5559 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві поліція та ЗСУ знищили групу російських диверсантів

У Києві поліція та ЗСУ знищили групу російських диверсантів

Київ • УНН

 • 203993 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Дарницькому районі, при спробі прориву через блок пост, співробітниками поліції та ЗСУ було знищено групу російських диверсантів. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

“Щойно в Дарницькому районі, при спробі прориву через блок пост, співробітниками поліції та ЗСУ було знищено групу російсько-фашистських диверсантів. Відео з місця подій знімає сміливий поліцейський! Слава Збройним силам України! Слава українській поліції”, — написав Геращенко.

Нагадаємо 

Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів.

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