У Києві поліція та ЗСУ знищили групу російських диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Дарницькому районі, при спробі прориву через блок пост, співробітниками поліції та ЗСУ було знищено групу російських диверсантів. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
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“Щойно в Дарницькому районі, при спробі прориву через блок пост, співробітниками поліції та ЗСУ було знищено групу російсько-фашистських диверсантів. Відео з місця подій знімає сміливий поліцейський! Слава Збройним силам України! Слава українській поліції”, — написав Геращенко.
Нагадаємо
Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів.