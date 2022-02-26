В Киеве полиция и ВСУ уничтожили группу российских диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Дарницком районе, при попытке прорыва через блок пост, сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российских диверсантов. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
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“Только что в Дарницком районе, при попытке прорыва через блок пост, сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов. Видео с места событий снимает смелый полицейский! Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинской полиции”, — написал Геращенко.
Напомним
Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов.