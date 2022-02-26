Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Одеській області біля пункту пропуску "Кучурган" військовослужбовці Держприкордонслужби схопили двох російських диверсантів у напрямку Придністров’я. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган". Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон", — ідеться у повідомленні.
У мікроавтобусі, яким прибули диверсанти, виявили спальні мішки та інші речі, які свідчили про їхню диверсійну діяльність.
При собі вони мали паспорти невизнаної ПМР. Злочинців передали поліції.
"Звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі", — додали в МВС.
Нагадаємо
Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли українських бійців на контрольно-пропускному пункті під Васильковом (Київська область).