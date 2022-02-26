Російські диверсанти розстріляли українських бійців на КПП під Васильковом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли українських бійців на контрольно-пропускному пункті під Васильковом, що на Київщині. Про це Держспецзв’язку повідомляє в Telegram, передає УНН.
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“Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції — розстріляли наших бійців на КПП під Васильковом. Відразу після цього зайшла група військових РФ на вантажівці. Йде важкий бій. Віримо в ЗСУ!”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо
У Києві, 25 лютого, були вбиті близько 60 диверсантів.