Андрусів: вчора у Києві вбили близько 60 диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві, вчора, 25 лютого, були вбиті близько 60 диверсантів. Про це повідомив державний і громадський діяч Віктор Андрусів у Facebook, інформує УНН.
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“У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку”, — повідомив Андрусів.
Нагадаємо
У Києві військові Національної гвардії ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони.