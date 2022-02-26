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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 10908 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Андрусів: вчора у Києві вбили близько 60 диверсантів

Андрусів: вчора у Києві вбили близько 60 диверсантів

Київ • УНН

 • 269375 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві, вчора, 25 лютого, були вбиті близько 60 диверсантів. Про це повідомив державний і громадський діяч Віктор Андрусів у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку”, — повідомив Андрусів.

Нагадаємо

У Києві військові Національної гвардії ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони.

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