Нацгвардія викрила фейковий підрозділ територіальної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві військові Національної гвардії ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram МВС України.
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Нацгвардійці відзвітували про викриття фейкового підрозділу територіальної оборони Києва.
Вони закликають містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
Нагадаємо
У Києві російські окупанти представилися бійцями ЗСУ та просили рятувальників перевдягнутися у цивільних: їх викрили.