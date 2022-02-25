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Нацгвардія викрила фейковий підрозділ територіальної оборони

Нацгвардія викрила фейковий підрозділ територіальної оборони

Київ • УНН

 • 221833 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві військові Національної гвардії ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram МВС України.

Деталі

Нацгвардійці відзвітували про викриття фейкового підрозділу територіальної оборони Києва.

Вони закликають містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо

У Києві російські окупанти представилися бійцями ЗСУ та просили рятувальників перевдягнутися у цивільних: їх викрили.

Українські Національні Новини

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