Нацгвардия разоблачила фейковое подразделение территориальной обороны

Детали

Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева.

Они призывают горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним

В Киеве российские оккупанты представились бойцами ВСУ и просили спасателей переодеться в гражданских: их разоблачили.