Нацгвардия разоблачила фейковое подразделение территориальной обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве военные Национальной гвардии ликвидировали диверсионную группу оккупантов, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД Украины.
Детали
Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева.
Они призывают горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.
Напомним
В Киеве российские оккупанты представились бойцами ВСУ и просили спасателей переодеться в гражданских: их разоблачили.