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У Києві російські окупанти представилися бійцями ЗСУ та просили рятувальників перевдягнутися у цивільних: їх викрили

У Києві російські окупанти представилися бійцями ЗСУ та просили рятувальників перевдягнутися у цивільних: їх викрили

Київ • УНН

 • 274302 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві оперативники викрили групу російських окупантів, які просили київських рятувальників надати їм цивільний одяг, однак останні викликали поліцію, передає УНН з посиланням на ДСНС.

Цитата

“Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще — у пожежні бойовки ”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що рятувальники знайшли “для гостей старий одяг”. А паралельно подзвонили у поліцію.

“Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали”, — додають у відомстві.

ДСНС закликає усіх бути пильними.

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