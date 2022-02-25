У Києві російські окупанти представилися бійцями ЗСУ та просили рятувальників перевдягнутися у цивільних: їх викрили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві оперативники викрили групу російських окупантів, які просили київських рятувальників надати їм цивільний одяг, однак останні викликали поліцію, передає УНН з посиланням на ДСНС.
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“Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще — у пожежні бойовки ”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що рятувальники знайшли “для гостей старий одяг”. А паралельно подзвонили у поліцію.
“Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали”, — додають у відомстві.
ДСНС закликає усіх бути пильними.