В Киеве российские оккупанты представились бойцами ВСУ и просили спасателей переодеться в гражданских: их разоблачили

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“Сегодня в Киеве к 44-й ДПРЧ пришли гости. И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их достоверности. Были они в нашей форме, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они в пожарную часть попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше — в пожарные боевки”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что спасатели нашли “для гостей старую одежду”. А параллельно позвонили в полицию.

“Не успели наши гости натянуть штаны, как стражи порядка и добровольцы, оперативно прибывшие на вызов, уже положили молодых людей лицом на пол. И конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали”, — добавляют в ведомстве.

ГСЧС призывает всех быть бдительными.