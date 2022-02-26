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19:03 • 68876 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115198 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110358 просмотра

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15 марта, 13:08 • 105123 просмотра

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15 марта, 12:52 • 88197 просмотра

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Андрусив: вчера в Киеве убили около 60 диверсантов

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве, вчера, 25 февраля, были убиты около 60 диверсантов. Об этом сообщил государственный и общественный деятель Виктор Андрусив в Facebook, информирует УНН.

Цитата

“В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку”, — сообщил Андрусив.

Напомним

В Киеве военные Национальной гвардии ликвидировали диверсионную группу оккупантов, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.

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