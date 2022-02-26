Андрусив: вчера в Киеве убили около 60 диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве, вчера, 25 февраля, были убиты около 60 диверсантов. Об этом сообщил государственный и общественный деятель Виктор Андрусив в Facebook, информирует УНН.
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“В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку”, — сообщил Андрусив.
Напомним
В Киеве военные Национальной гвардии ликвидировали диверсионную группу оккупантов, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.