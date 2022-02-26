Андрусив: вчера в Киеве убили около 60 диверсантов

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“В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку”, — сообщил Андрусив.

Напомним

В Киеве военные Национальной гвардии ликвидировали диверсионную группу оккупантов, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.