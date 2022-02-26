Российские диверсанты расстреляли украинских бойцов на КПП под Васильковом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли украинских бойцов на контрольно-пропускном пункте под Васильковом в Киевской области. Об этом Госспецсвязи сообщает в Telegram, передает УНН.
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"Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции — расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом. Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике. Идет тяжелый бой. Верим в ВСУ!",- говорится в заметке.
Напомним
В Киеве, 25 февраля, были убиты около 60 диверсантов.