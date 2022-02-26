Российские диверсанты расстреляли украинских бойцов на КПП под Васильковом

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"Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции — расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом. Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике. Идет тяжелый бой. Верим в ВСУ!",- говорится в заметке.

Напомним

В Киеве, 25 февраля, были убиты около 60 диверсантов.