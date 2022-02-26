Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Одесской области возле пункта пропуска "Кучурган" военнослужащие Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов в направлении Приднестровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
"Российские прихвостни фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". Их пограничники схватили. Во время задержания диверсанты разбили телефон", — говорится в сообщении.
В микроавтобусе, на котором прибыли диверсанты, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности. При себе они имели паспорта непризнанной ПМР. Преступников передали полиции.
"Обычные люди, находившиеся рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", — добавили в МВД.
Напомним
Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли украинских бойцов на контрольно-пропускном пункте под Васильковом (Киевская область).