Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов

Детали

"Российские прихвостни фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". Их пограничники схватили. Во время задержания диверсанты разбили телефон", — говорится в сообщении.

В микроавтобусе, на котором прибыли диверсанты, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности. При себе они имели паспорта непризнанной ПМР. Преступников передали полиции.

"Обычные люди, находившиеся рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", — добавили в МВД.

Напомним

Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли украинских бойцов на контрольно-пропускном пункте под Васильковом (Киевская область).