В Ровенской области задержали трех мужчин, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Ровенской области, 26 февраля, на выезде из Дубровицы задержали трех мужчин, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Ровенской области.
Детали
Правоохранители остановили два автомобиля, во время их осмотра нашли два государственные номерные знаки и гаджеты, в которых были фото блокпостов, расположенные вокруг военного объекта. В навигаторе обозначали соответствующие объекты.
По данным Нацполиции Ровенской области, один человек — местный, еще двое — из Киевской области.
Их доставили в управление СБУ в Ровенской области для установления более подробной информации.
Напомним
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