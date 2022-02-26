В Ровенской области задержали трех мужчин, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части

Детали

Правоохранители остановили два автомобиля, во время их осмотра нашли два государственные номерные знаки и гаджеты, в которых были фото блокпостов, расположенные вокруг военного объекта. В навигаторе обозначали соответствующие объекты.

По данным Нацполиции Ровенской области, один человек — местный, еще двое — из Киевской области.

Их доставили в управление СБУ в Ровенской области для установления более подробной информации.

Напомним

В Киеве полиция и ВСУ уничтожили группу российских диверсантов.