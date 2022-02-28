Українські оператори відключили зв’язок російським номерам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, про це повідомили у Держспецзв’язку, пише УНН.
Цитата
"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача.
Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців" - йдеться у повідомленні.
Також додали, що позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян.
Нагадємо
В столиці знову затримали невідомого з вихідними дзвінками в РФ