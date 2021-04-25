Украинские моряки присоединятся к военным учениям Турции "Dogu Akdeniz - 2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинские моряки присоединятся к обучению ВМС Турецкой Республики "Dogu Akdeniz - 2021" ("Восточное Средиземноморье - 2021"), которое спланировано на конец этого года в Западной части Средиземного моря, передает УНН со ссылкой на командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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"ВМС ВС Украины приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой республики "Dogu Akdeniz - 2021" Военно-Морские Силы Украины приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой Республики "Dogu Akdeniz - 2021" ("Восточное Средиземноморье - 2021"), которое спланировано на конец этого года в Западной части Средиземного моря", - говорится в сообщении.
Детали
Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции обучения, согласование предыдущего состава сил, которые планируется привлечь. Представители ВМС ВС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в том числе привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.
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В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию вышеупомянутого обучения, состоялась в режиме онлайн-связи.