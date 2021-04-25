Українські моряки приєднаються до військових навчань Туреччини “Dogu Akdeniz – 2021”

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"ВМС ЗС України взяли участь у початковій конференції з планування навчання ВМС Турецької республіки “Dogu Akdeniz – 2021” Військово-Морські Сили ЗС України взяли участь у початковій конференції з планування навчання ВМС Турецької Республіки “Dogu Akdeniz – 2021” (“Східне Середземномор‘я – 2021”), яке сплановане на кінець цього року в Західній частині Середземного моря", - йдеться у повідомленні.

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Учасники заходу розглянули питання щодо визначення загальної концепції навчання, узгодження попереднього складу сил, що планується залучити. Представники ВМС ЗС України обговорили формат участі української сторони, у тому числі залучення офіцерів ВМС ЗС України до складу багатонаціонального штабу навчання, а також стажування офіцерів на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час навчання.

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У зв’язку з пандемією COVID-19 початкова конференція з планування вищезазначеного навчання, відбулась в режимі онлайн-зв’язку.