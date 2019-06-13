Украинские морпорты этого года потеряли 17% транзита

Более трети перевалки в январе-мае этого года - более 21,9 млн тонн - составляла перевалка хлебных грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот объем увеличился почти на треть (+5,5 млн тонн).

Более чем на четверть выросла перевалка руды, которая достигла более 13,4 млн тонн, весьма существенным - на 361 тыс. тонн - оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих - на 14,3%, фасованных - больше, чем впятеро).

Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +59,9 тыс. TEU (+18,4%) за первые пять месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

По-прежнему основой положительной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос почти на 20%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост лишь в 0,9%, а транзит сократился на 17,1%.

Напомним, в Украине стали чаще ездить водным транспортом.