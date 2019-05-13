В Україні почали частіше їздити водним транспортом

"З початку року послугами водного транспорту в морських портах України скористалося вже понад 55 тисяч пасажирів, на 19% більше, ніж торік", - вказали в АМПУ.

Три чверті від загальної кількості пасажирів (42149 осіб) - це внутрішні перевезення водним транспортом у порту Херсон та на прогулянкових катерах в Одесі.

Іноземні перевезення з січня по квітень становили майже 13 тис. пасажирів. Переважно це поромна переправа у Чорноморську та круїзні річкові лайнери в Усть-Дунайську.

Що стосується Дніпра, то з початку року через річку пройшли вже 1934 судна (рейси), що на понад 60% перевищує минулорічну статистику за цей період. Загальний обсяг перевезень вантажів вже склав майже 2 млн тонн. Здебільшого це зернові та будівельні вантажі, обсяги яких зросли відповідно у 2,8 та 2,3 рази, а також металопродукція. При цьому зернові сягнули позначки у 1 млн тонн.

Нагадаємо, морські порти України у січні-квітні обробили 48,8 млн тонн вантажів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому імпорт та транзит через морпорти скоротилися на 5% та 18,5% відповідно.